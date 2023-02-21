Nevşehir’de depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Bursa'daki yakınlarının yanına gitmek için araçla yola çıkan depremzede aile Hacıbektaş ilçesi İlicek'te sürücü F.Ö'nün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö' nün yaşamını yitirdiğini belirtti. Kazada yaralanan 3 kişi Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Polis ve Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.