Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 21.2.2023 14:23 Son Güncelleme: 21.2.2023 15:22

Nevşehir’de depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden Bursa’daki yakınlarının yanına gitmek için araçla yola çıkan depremzede aile kaza yaptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Bursa'daki yakınlarının yanına gitmek için araçla yola çıkan depremzede aile Hacıbektaş ilçesi İlicek'te sürücü F.Ö'nün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö' nün yaşamını yitirdiğini belirtti. Kazada yaralanan 3 kişi Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Polis ve Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
CHP'li Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' olarak ağırlamıştı! Gerçek ortaya çıktı: Freedom Jacob Ceasar kimdir
Son dakika! Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA