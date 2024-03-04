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Giriş Tarihi: 4.3.2024 01:45

Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'de takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı

İHA
Nevşehir’de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden iki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolu Kayseri istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
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