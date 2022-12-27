Nevşehir’de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaza öğle saatlerinde Ürgüp–Mustafapaşa yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ve araçta bulunan yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı. Yaralılardan 4 aylık Hlira G. sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.