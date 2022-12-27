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Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:28 Son Güncelleme: 27.12.2022 18:30

Nevşehir’de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Dilara İlayda KAYIKÇI Dilara İlayda KAYIKÇI
Nevşehir’de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaza öğle saatlerinde Ürgüp–Mustafapaşa yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ve araçta bulunan yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı. Yaralılardan 4 aylık Hlira G. sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Nevşehir’de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi
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