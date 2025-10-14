Nevşehir’de feci kaza: Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı

Kaza, dün öğle saatlerinde Avanos-Kalaba yolu üzerindeki Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Çetin Ü. yönetimindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Çetin Ü., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Çetin Ü., tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.