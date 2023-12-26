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Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:59

Nevşehir'de feci olay: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi!

Nevşehir'de 60 yaşındaki Satılmış Ünal, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ö.F.Ö.'nün kullandığı minibüsün çarpmasıyla feci şekilde can verdi.

Nevşehir’de feci olay: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi!

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a Ö.F.Ö. idaresindeki 50 AAG 967 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Satılmış Ünsal'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de minibüsün sürücüsü Ö.F.Ö.'yü gözaltına aldı.



"KOŞARAK ÖNÜMÜZE ÇIKTI"
Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaş, kazayı anlatarak, "Adam koşarak önümüze çıktı. Sol tarafta kaldırım olduğundan dolayı şoför kaçamadı. Sağ taraftan vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de feci olay: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi!
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