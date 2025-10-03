Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 4 kişi adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 3.10.2025 11:27

Nevşehir'de polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı. İncelemenin ardından işletmenin ortağı R.P. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

