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Giriş Tarihi: 13.1.2023 06:13

Nevşehir'de gece yarısı korkutan yangın

Nevşehir'de, 9 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye götürüldü.

DHA
Nevşehir’de gece yarısı korkutan yangın
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Beddik Mahallesindeki 9 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Hatice Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümüne sıçradı. Yanan evden yayılan duman binayı kaplarken, daire sahipleri panik ve korku yaşadı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Nevşehir'de gece yarısı korkutan yangın
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