Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 ölü 3 yaralı

Nevşehir'in merkeze bağlı Sulusaray Kasabası yolunda Faruk Aktaş idaresindeki otomobil ile Ramazan Kaleli'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçlarda sıkışan Faruk Aktaş, Ramazan Kaleli, Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada araç sürücüleri Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal ise ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi7ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.