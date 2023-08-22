Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:07 Son Güncelleme: 22.8.2023 15:26

Nevşehir’de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir’in merkeze bağlı Nar beldesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir'in merkeze bağlı Nar Beldesinde bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarında bulunan 11 katlı bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu iskelede çalışan işçiler, Ali Galip Erdoğan, Ali İlhan Abdullah Kaya iskelenin altında kaldı.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin meydana gelen olayı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Merkeze bağlı Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu iskelenin altında kalan 3 yaralı işçiyi çıkarttı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralı işçi Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Abdullah Kaya isimli işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Kafayı onlara mı takalım?
Büyük kazanç Oosterwolde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA