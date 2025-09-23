Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de kamyon şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.9.2025 09:48 Son Güncelleme: 23.9.2025 09:51

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Sabah saatlerinde İlicek köyü yakınlarında seyir halinde olan 44 AFP 965 plakalı kargo kamyonunun sürücüsü O.Ç., direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın şarampole devrilmesine neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ancak sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

