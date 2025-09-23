Nevşehir’de kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Nevşehir'de 15 yaşındaki iki çocuğun kız meselesi yüzünden kavgası cinayetle son buldu. Olay, Emek Mahallesi, Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan çırak Fatih Afşar ile M.M.K arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K, yanında bulunan bıçakla Afşar'ı sol göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Afşar olay yerindeki ilk müdahaleni ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Afşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.M.K ise, olayda kullandığı bıçakla birlikte evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı