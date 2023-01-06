Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma operasyonunun ikincisi olarak da değerlendirilen operasyonlar sırasında şüphelilerin evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke, satışa hazır halde 'fişek' diye tabir edilen uyuşturucu maddeler , 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 adet extasy hap ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'pipe' diye tabir edilen cam düzenek ele geçirilmişti.