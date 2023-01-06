Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 6.1.2023 10:59 Son Güncelleme: 6.1.2023 11:12

Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir’de zehir tacirlerine yönelik 500 polisin ve 6 narkotik köpeğin katılımıyla düzenlenen Kökünü kurutma 2” operasyonunda gözaltına alınan 70 kişinin Emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Gözaltına alınan 70 şüphelilerden 37 ‘si emniyetteki ilk sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. 33 kişi de adliyeye sevk edildi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma operasyonunun ikincisi olarak da değerlendirilen operasyonlar sırasında şüphelilerin evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke, satışa hazır halde 'fişek' diye tabir edilen uyuşturucu maddeler , 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 adet extasy hap ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'pipe' diye tabir edilen cam düzenek ele geçirilmişti.

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Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi
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