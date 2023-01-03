Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 75 zehir taciri gözaltında

Nevşehir'de 'uyuşturucu ve uyarıca madde ticareti yapmak ve kullanımı' ile gençleri zehirlemeye çalışan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma 2' operasyonu düzenlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonları Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu bizzat yönetti. Operasyonu bizzat yöneten Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu operasyon öncesi, operasyona katılacak personele başarılar diledi.
76 ADRESE BASKIN YAPILDI
6 hassas burunlu Narkotik köpeği ve Özel Harekât Polislerinin katıldığı operasyonda yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet pala tabir edilen bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke, satışa hazır halde 'fişek' diye tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.