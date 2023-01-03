Nevşehir’de “Kökünü Kurutma 2’ operasyonu: 75 zehir taciri gözaltında

76 ADRESE BASKIN YAPILDI

6 hassas burunlu Narkotik köpeği ve Özel Harekât Polislerinin katıldığı operasyonda yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet pala tabir edilen bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke, satışa hazır halde 'fişek' diye tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.