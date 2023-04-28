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Giriş Tarihi: 28.4.2023 15:17 Son Güncelleme: 28.4.2023 15:32

Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 30 tutuklama

Nevşehir’de “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak” suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan  “torbacı” olarak tabir edilen “sokak satıcıları” ile mücadele doğrultusunda Kökünü Kurutma Operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 30 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 26 Nisan'da 49 adreste yapılan Kökünü Kurutma Operasyonunda 98 kişiye adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında, 993,09 gr. metamfetamin, 955,38 gr. esrar, 21,01 gr. eroin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

49 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemler sonucunda 31 şüpheli adli mercilere sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 30 tutuklama
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