Nevşehir’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 30 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 26 Nisan'da 49 adreste yapılan Kökünü Kurutma Operasyonunda 98 kişiye adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında, 993,09 gr. metamfetamin, 955,38 gr. esrar, 21,01 gr. eroin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

49 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemler sonucunda 31 şüpheli adli mercilere sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.