Nevşehir’de pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de merkeze bağlı Emek Mahallesi Eski Üzüm Pazarında dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda yabancı uyruklu bir ailenin ikamet ettiği Apartmanın 2. katında pencereden sarkan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek önce kaldırıma, oradan da asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.