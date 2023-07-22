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Giriş Tarihi: 22.7.2023 12:11 Son Güncelleme: 22.7.2023 14:01

Nevşehir’de pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de merkeze bağlı Emek Mahallesi Eski Üzüm Pazarında dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda yabancı uyruklu bir ailenin ikamet ettiği Apartmanın 2. katında pencereden sarkan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek önce kaldırıma, oradan da asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nevşehir’de pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
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