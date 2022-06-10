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Giriş Tarihi: 10.6.2022 17:00

Nevşehir’de polise bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

İHA
Nevşehir’de polise bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için elindeki bıçak ile polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Borsa Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tasmasından tuttuğu yasaklı cins köpek pitbull ile yola çıkan Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret eden şahsı durdurmak istedi. Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı.

Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de polise bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
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