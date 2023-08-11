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Giriş Tarihi: 11.8.2023 15:07

Nevşehir’de tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Cemal Batmaz (80), tartıştığı oğlu Yunus Batmaz'ı (56) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Nevşehir’de tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü

Nevşehir'deki olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİNİ ALIP OĞLUNA ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nevşehir’de tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü
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