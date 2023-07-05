Nevşehir’de trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana gelen trafik kazasında Selçuk Ö. nün kontrolünde olan 51 AAL 244 plakalı otomobil seyir halinde iken 31 AJT 279 plakalı motosiklet çarptı. Otomobilin motosiklete çarpmasi sonrasinda motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağına sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardında yola savrulan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Gizem A.'nın da kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Durumu ağır olan Nur Ö.'nün kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.