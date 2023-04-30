Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza bugün akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu 27. Kilometrede meydana geldi. Metin A.'nın kullandığı 38 AAF 765 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada Döndü A.(81) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan araç sürücüsü Metin A. ve araçta yolcu olarak Ayten A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.