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Giriş Tarihi: 22.9.2024 13:47 Son Güncelleme: 22.9.2024 13:49

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

FULDA SARIYER
Nevşehir’de turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

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Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs takla attı: 18 yaralı
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