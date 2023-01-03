Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 3.1.2023 11:50

Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Nevşehir'de 500 polisin katılımıyla 76 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Nevşehir’de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE GEÇİRİLDİ

75 şüpheli, gözaltına alınırken; evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

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Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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