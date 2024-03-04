Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 4.3.2024 09:57 Son Güncelleme: 4.3.2024 10:10

Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir’de bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nevşehir’de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınların direksiyon hakimiyetini kaybeden H.Ö idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yola savrulan araç parçalarına çarpmamak için manevra yapan iki otomobilde kontrolden çıkarak taklalar attı.

Şarampole uçan araçlarda bulunan sürücülerden Ö.S, M.E ve yolcu S.E hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı. yaralılar ambulanslarla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA