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Giriş Tarihi: 5.3.2023 20:10 Son Güncelleme: 5.3.2023 20:15

Nevşehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Nevşehir’de freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Mado Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Kuşçu'nun kullandığı 68 AAL 821 plakalı kamyonun freni patladı. Kırmızı ışıkta duramayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nevşehir – Kayseri karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Nevşehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı
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