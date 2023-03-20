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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:51 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:01

Nevşehir'deki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobilin ikiye bölündüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 AFAD gönüllüsünün de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Nevşehir’deki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD gönüllülerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken, AFAD aracında bulunan şoför ve 7 AFAD gönüllüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Nevşehir'deki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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