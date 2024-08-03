Nevşehirliler Gazze’nin sesi Haniye’nin vasiyeti için yürüdü

İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, şehadetinden kısa bir zaman önce tüm dünya ülkelerine seslenerek, mazlum ve şehit Gazze ve Filistin halkının özgürlüğü için meydanlara inme çağrısı yapmıştı.

Şehit İsmail Haniye yaptığı son açıklamasında; "3 Ağustos Cumartesi günü tüm islam alemini meydanlara davet etmişti."Hamas Lideri Şehid İsmail Haniye'nin Mazlum Filistin ve şehit Gazze halkına destek olmak amacıyla "Meydanlara çıkın" vasiyeti üzerine Nevşehir'de özel bir yürüyüş düzenlendi. Şehit İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine işgalci İsrail'in Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için Nevşehir Borsa Kavşağında buluşan binlerce Nevşehirli vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi.

"Gazze'nin Sesi İsmail Haniye'nin Vasiyeti"

Nevşehir Filistin'e destek platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Av. Murat Özkaya, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Öbekli, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, Filistin'e destek platformu Başkanı Mustafa Gençtürk, platform sözcüsü Mustafa Özdemir, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, şehadetinden kısa bir zaman önce tüm dünya ülkelerine seslenerek, mazlum ve şehit Gazze ve Filistin halkının özgürlüğü için meydanlara inme çağrısı yapmıştı.

Nevşehir Filistin'e destek platformu Başkanı Mustafa Gençtürk, Şehit başkan İsmail Haniye'nin şehadetince önce yaptığı çağrıyı vasiyet olarak kabul ettiklerini belirtti ve Gazze'deki mazlumların sesi olmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Gençtürk, "Gazze'yi unutma, unutturma, ey şehit vasiyetini tutuyoruz" mesajı verdiklerinin altını çizdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getiren katılımcılar, Filistin'e destek mesajı verdi ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Nevşehir'de binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Borsa Kavşağından başlayıp Valilik önünde basın açıklaması ile sona erdi.p