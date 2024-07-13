Nezarete uyuşturucu sokmaya çalıştılar

İstanbul Fatih'te polis merkezinde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Emniyete gelen 2 şüpheliden biri nezarethanede bulunan annesine yemek götürdüğünü söyledi. Yapılan kontrolde poşetin içinden alüminyuma sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli hakkında 15 yıl ceza istendi. Dilara A. ve Cengiz D. isimli 2 kişi, Fatih'te bulunan polis merkezine gitti. Şüphelilerden Dilara A., polise nezarethanede annesiyle görüşmek ve yemek vermek istediğini söyledi. İçeriye davet edilen şüphelilerin yemek poşetinin içinde yapılan kontrolde alüminyum poşete sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Cengiz D., ifadesinde olay günü Dilara A. ile karşılaştığını, annesine yemek götüreceğini, kendisini nezarethanede bulunan annesine götürmesi teklifinde bulunduğunu belirtti. Teklifi kabul ettiğini ifade eden şüpheli olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. Şüpheli Dilara A., Cengiz ile buluştuklarında tanımadıkları bir şahıs ile yolda karşılaştıklarını onun da nezarethanede bulunan annesine yemek götüreceğini söylediğini belirtti. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şahıslar için 15 yıl ceza istendi.