Haberler Yaşam Haberleri Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava
Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:51

Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava

AA
Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava

Adana'da nezarethanedeki kuzenine ekmek arası dönerin içinde uyuşturucu götürdüğü belirlenen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adli kontrol tedbiri bulunan G.C.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

G.C.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, G.C.G'nin bir soruşturma nedeniyle Akıncılar Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinde gözaltında bulunan kuzeni D.G'ye yemek getirdiğini söylediği, ona iletmeleri için polislere poşet bıraktığı belirtildi.

Şüphe üzerine poşetin polislerce incelenmeye alındığı ve ekmek arası dönerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, G.C.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık G.C.G, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor
Tesadüfün böylesi! Marka farklı fiyat aynı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İşte PKK'nın din yapılanması! Emniyet, DİAYDER'in şemasını çıkardı
Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!
Son dakika: Beşiktaş kupada sürprize izin vermedi! Altay’ı tek golle mağlup etti…
Türkiye’nin gururu Turkovac için hastanelere akın
Ünlü futbolcu Sneijder’in eski eşi Yolanthe Cabau Türkiye’yi unutamadı!
Yoğun bakım sapığının cezası belli oldu
İzmir'de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA