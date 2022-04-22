Dijital dünyaya damga vurmuştu! NFT’nin Türkçe karşılığı belli oldu

"GENÇLERİMİZİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERDE DE ÜLKEMİZİ ÖNCÜ YAPACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Yenilikçi teknolojilerle hayata giren terimlerin tanımlarının Türkçe literatüre kazandırılmasının önemine işaret eden Koç, yenilikçi teknolojilerin toplumda geniş çapta ve sistematik olarak anlaşılmasını sağlamak adına kamu ve akademi iş birliğinde yaptıkları dijital farkındalık çalışmalarından birini daha sonlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bundan sonra yaptıkları çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT'nin açılımı için "Nitelikli Fikri Tapu" terimini kullanacaklarını belirten Koç, kısaltmayı seslendirirken de "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te"nin kullanılması gerektiğini vurguladı.