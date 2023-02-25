Niğde 5.3 ile sallandı halk panık yaşadı

Niğde'nin Bor ilçesinde dün saat 13.27'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki deprem vatandaşı panikletti. 7 metre derinlikte gerçekleşen deprem Konya ve Aksaray'da da hissedildi. Niğde genelinde herhangi bir mal ve can kaybı olmazken Konya'nın Ereğli ilçesinin kırsal Kutören Mahallesi'ndeki evlerde hasar oluştu. Belkaya Mahallesi camisinde de çatlaklar oluştu. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020'de yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle aynı bölgeye düşüyor" dedi. Tatar, önceki gün Gürün ve Pütürge ile dün Bor'da yaşanan depremlerin hasarlı binalardan uzak durmanın önemini gösterdiğine işaret etti. Tatar, Kahmanmaraş merkezli depremler sonrası toplam 9 bin 470 artçı yaşandığını kaydetti. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirterek, "Bu fay Türkiye diri fay haritasında henüz yer almayan bir fay. Normal bir fay olarak görünüyor" dedi.IRAK'IN Musul kenti Hamdaniye ilçesinde dün saat 02.25'te 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 03.28'de Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.4, saat 04.12'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Dün sabah Galler'in güneyindeki Abertillery'den yaklaşık 12 km uzaklıkta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.