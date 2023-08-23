Niğde-Adana otoyolunda feci kaza

Niğde istikametinden Adana istikametine seyreden M.A'nın kullandığı otomobil, aynı yöne seyreden R.K. yönetimindeki yabancı plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleti sevk edildi.

Kaza sırasında çarpmanın etkisi ile bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü R.K. olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan K.K. adlı yolcu ağır yaralalı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazadan hemen sonra olay yerinden uzaklaşan kazaya karışan otomobil ve sürücüsü polis tarafından yakalandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.