Niğde-Aksaray yolunda kaza: Meksikalı turist öldü!

Hastanede tedavi gören Meksikalı Hector Artura Carrilllo, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Carrillo'nun aynı kazada yaralanan yakını Maribel Ernazdez'in (63) tedavisinin devam ettiği ve taburcu olduktan sonra da cenazesinin teslim edileceği belirtildi. Kazada Maribel Ernazdez ile 2 kişinin tedavisinin devam ettiği, diğerlerinin de taburcu olduğu öğrenildi.