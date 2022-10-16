Niğde-Ankara Otoyolu’nda kaza: TIR’a arkadan çarptı! 3 kişi yaralandı!

Otomobilde sıkışan sürücü Yusuf İdris ve araçaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.