Niğde heyeti Bakan Kurum’u ziyaret etti

Niğde'de yürütülen ve şehrin kaderini etkileyecek yatırımların durumlarını görüşmek ve bilgilendirmek için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı ziyaret eden Niğde heyeti Bakan Murat Kurum ile görüştü.

Bakan Kurum'u ziyaret eden Niğde heyeti, şehir merkezinde yapımına başlanan Kale Dönüşüm Projesi, Yağmur Suyu Hatları, Sokak Sağlıklaştırması, Sıfır Atık ve Ayrıştırma Projeleri ve kentte kullanılmak üzere araç konuları ele alındı. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Bakan Kurum'dan şehrimiz ile ilgili tam destek sözü aldık " dedi.