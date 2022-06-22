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Giriş Tarihi: 22.6.2022 17:26 Son Güncelleme: 22.6.2022 17:42

Niğde heyeti Bakan Kurum’u ziyaret etti

HAYRETTİN YENEL
Niğde heyeti Bakan Kurum’u ziyaret etti

Niğde heyeti ilin yatırımları ve sorunlarını yerinde çözüm için Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı ziyaret eden Niğde heyeti Bakan Murat Kurum ile görüştü.

Niğde'de yürütülen ve şehrin kaderini etkileyecek yatırımların durumlarını görüşmek ve bilgilendirmek için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı ziyaret eden Niğde heyeti Bakan Murat Kurum ile görüştü.

Bakan Kurum'u ziyaret eden Niğde heyeti, şehir merkezinde yapımına başlanan Kale Dönüşüm Projesi, Yağmur Suyu Hatları, Sokak Sağlıklaştırması, Sıfır Atık ve Ayrıştırma Projeleri ve kentte kullanılmak üzere araç konuları ele alındı. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Bakan Kurum'dan şehrimiz ile ilgili tam destek sözü aldık " dedi.

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Niğde heyeti Bakan Kurum’u ziyaret etti
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