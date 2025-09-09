Haberler Yaşam Haberleri Niğde-Pozantı Otoyolu'nda acı kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 09:25

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde Ankara istikametine seyreden otomobil, emniyet şeridinde duran çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yürek burkan kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

