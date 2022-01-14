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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:40 Son Güncelleme: 14.1.2022 19:34

Niğde'de 2 araç çarpıştı: 11 yaralı

HAYRETTİN YENEL
Niğde’de 2 araç çarpıştı: 11 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 ağır, toplam  11 kişi yaralandı.

Niğde'nin merkeze bağlı Yıldıztepe köyü yakınlarındaki yaylayolu mevkiinde yolun buzlu olması kazaya neden oldu. Hasan Güngör yönetimindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait olan servis aracı ile Recep Düzgün'ün kullandığı araç buzlanmanın da etkisi ile çarpıştı. Kazada servis sürücüsü 5 öğrenci, 2 öğrenci velisi, 1 öğretmen ve diğer araç sürücüsü Recep Düzgün ve araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Çakır adlı kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep Düzgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Niğde'de 2 araç çarpıştı: 11 yaralı
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