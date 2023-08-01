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Giriş Tarihi: 1.8.2023 08:51 Son Güncelleme: 1.8.2023 09:11

9 aylık hamile kadın kazada hayatını kaybetti

Niğde’de gece meydana gelen kazada 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hayrettin YENEL
9 aylık hamile kadın kazada hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz Köy yakınlarında, M.Ö yönetimindeki kamyonet ile M.E'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.Ö, otomobil sürücüsü M.E, S.E, E. E, S.Ç ve E.Ç yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 9 aylık hamile olan S.E adlı kadın kurtarılamayarak karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralananlar arasında olan Astsubay M.A ise ailesiyle Adıyaman'dan tayin edildiği Konya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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9 aylık hamile kadın kazada hayatını kaybetti
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