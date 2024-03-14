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Giriş Tarihi: 14.3.2024 11:23

Niğde'de acı olay: Yolda yürürken öldü!

Niğde’de 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, yolda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerini aradı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akcıl, kurtarılamadı.

İHA
Niğde’de acı olay: Yolda yürürken öldü!

Olay, sabah saatlerinde Niğde merkez Esenbey Mahallesi Paşakapı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; caddede eşi ile birlikte yürüyen 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Niğde'de acı olay: Yolda yürürken öldü!
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