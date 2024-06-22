Niğde’de akrabaların arazi kavgasında ölen anne ve kızı gözyaşları ile toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Amca ve yeğen arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Nevzat Türk (60) tabancası ile yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk'e (18) ateş ederek ardından aynı tabanca ile intihar etmişti.

Nevzat Türk olay yerinde, Semiha Türk ile kızı Gizem Nazife Türk hastanede yaşamını yitirmişti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, jandarma ekiplerinin önlemleriyle Yıldıztepe'ye getirildi.

Yıldıztepe Merkez Camisi'nde Semiha Türk, Gizem Nazife Türk ile Nevzat Türk kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma devam ederken olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi ise hastanedeki tedavileri sürüyor.