Niğde’de asker eğlencesinde havaya ateş eden maganda tutuklandı

Niğde'nin Merkez Yıldıztepe Beldesindeki düğün önünde asker eğlencesi düzenlendiği sırada havaya ateş edilmesi üzerine Ömer Tuncel (56) adlı kişinin göğsüne aldığı, M.T. adlı asker adayı M.T(20) ise koluna isabet eden serseri kurşunu ile yaralanmıştı.

Olayın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne isabet eden ve ağır yaralanan Ömer Tuncel'i ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Ömer Tuncel Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, M.T ise tedavi altına alınmıştı.

Jandarma olayın ardından havaya ateş ettiği tespit edilen B.G adlı kişiyi gözaltına almış ve hakkında işlem başlatmıştı. B.G' nin Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Niğde Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Maganda kurşunu ile kolundan yaralanan asker adayı M.T nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.