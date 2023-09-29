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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:12

Niğde'de Atatürk büstüne saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı!

Niğde'nin Çiftlik İlçesi'nde 2 kişi Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar verdi. Şüphelilerin jandarma tarafında gözaltına alındığı belirtildi.

DHA
Niğde’de Atatürk büstüne saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı!

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Niğde'de Atatürk büstüne saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı!
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