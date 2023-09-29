Niğde’de Atatürk büstüne saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı!

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.