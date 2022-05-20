Niğde’de başıboş köpeğin saldırdığı Yiğit’e 11 dikiş atıldı

Anne Özgen Uyguç, "Okuldan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti. Kaldırdık çocuğumu banka oturttuk. Köpek yine oradaydı, saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi, 11 dikiş atıldı. Bunun vebalini kim verecek. Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü, psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.