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Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:24 Son Güncelleme: 11.6.2024 15:12

Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı

Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Hayrettin YENEL
Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı

Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin iMahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ KKTC'DE YAKALANDI

Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı
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