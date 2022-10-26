Niğde’de çok acı olay! Ahır çöktü: 1 ölü 1 yaralı!

Merkeze bağlı Edikli beldesinde Hasan Hüseyin Dizlek'e ait evlerinin yakınındaki kerpiçten yapılan ahır çöktü. Bu sırada hayvanlarına yem vermek için ahırda bulunan Telli Dizlek ile eşi Hasan Dizlek, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Telli Dizlek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Dizlek ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ahırda bulunan 5 inek de yaralandı.