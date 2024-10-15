Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de Cumhuriyetin 101. yılına 101 dağcı ile kutlama
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:24 Son Güncelleme: 15.10.2024 13:38

Niğde’de Cumhuriyetin 101. yılına 101 dağcı ile kutlama

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları kapsamında, Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi iş birliğiyle 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Aladağlar 3723 metre Emler (Engin Tepe) Zirve Tırmanışı için hazırlık toplantısı yapıldı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de Cumhuriyetin 101. yılına 101 dağcı ile kutlama

Niğde Valiliğinde gerçekleştirilen, toplantıya, Vali Cahit Çelik başkanlık etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası kutlamaları çerçevesinde, 101 dağcının katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, Cumhuriyet ruhunu zirvede yaşatmayı amaçlıyor.

Toplantıda tırmanışla ilgili detaylar ele alınırken, güvenlik ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli planlamalar yapıldı. Zirve tırmanışının, hem bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağı hem de katılımcılar için anlamlı bir deneyim olacağı vurgulandı.

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Niğde’de Cumhuriyetin 101. yılına 101 dağcı ile kutlama
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