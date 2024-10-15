Niğde’de Cumhuriyetin 101. yılına 101 dağcı ile kutlama

Niğde Valiliğinde gerçekleştirilen, toplantıya, Vali Cahit Çelik başkanlık etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası kutlamaları çerçevesinde, 101 dağcının katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, Cumhuriyet ruhunu zirvede yaşatmayı amaçlıyor.

Toplantıda tırmanışla ilgili detaylar ele alınırken, güvenlik ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli planlamalar yapıldı. Zirve tırmanışının, hem bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağı hem de katılımcılar için anlamlı bir deneyim olacağı vurgulandı.