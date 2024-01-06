Niğde’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Niğde Çamardı ilçesi Yeşilova köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çamardı ilçesinden Niğde yönüne gitmekte olan R.T. (67) kullandığı araç ile karşı yönden gelen O.A.'nın (43) kullandığı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü R.T ve eşi G.T. (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü O.A ile aynı araçta bulunan yolcular A.Ş.(54) Niğde, H.D.(18) ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.