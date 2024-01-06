Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 6.1.2024 21:49 Son Güncelleme: 6.1.2024 22:03

Niğde’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Niğde Çamardı ilçesi Yeşilova köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çamardı ilçesinden Niğde yönüne gitmekte olan R.T. (67) kullandığı araç ile karşı yönden gelen O.A.'nın (43) kullandığı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü R.T ve eşi G.T. (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü O.A ile aynı araçta bulunan yolcular A.Ş.(54) Niğde, H.D.(18) ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir ve Malatya'da korkutan depremler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti!
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
Son dakika haberleri: Bahçeli: Hilafet bayrağı iddiası ile saldırı tesadüf değildir
Bu sapıklığın adı var mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Son dakika | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: Terör hedefleri yerle bir! 15 hedef imha
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA