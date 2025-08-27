Niğde’de feci kaza: 3 ölü

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ulukışla-Pozantı Otoyolu meydana gelen kazada Ali Y. yönetimindeki TIR, emniyet şeridinde bekleyen Şaban Şahin (63) yönetimindeki otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte Leyla Şahin (9) ve Muhammet Yiğit Şahin (9) hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram hayatını kaybetti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada ise Enes Karanfil (18) ve kuzeni Emre Karanfil (14) öldü.