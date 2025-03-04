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Giriş Tarihi: 4.3.2025 14:41

Niğde’de hastanede beyin cerrahı bıçaklı saldırıya uğradı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Uzmanı Dr. Burak Yürük, bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de hastanede beyin cerrahı bıçaklı saldırıya uğradı

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren T.S. adlı şahsın daha önce Dr. Yürük'ün hastası olduğu ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Saldırı sonucunda kafasından ve sol sırtından yaralanan doktor, acil serviste tedavi altına alındı.

Olayın ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan bu üzücü olay, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakalarına bir yenisini eklerken, sağlık sektöründe güvenli çalışma ortamının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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Niğde’de hastanede beyin cerrahı bıçaklı saldırıya uğradı
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