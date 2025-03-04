Niğde’de hastanede beyin cerrahı bıçaklı saldırıya uğradı

Saldırıyı gerçekleştiren T.S. adlı şahsın daha önce Dr. Yürük'ün hastası olduğu ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Saldırı sonucunda kafasından ve sol sırtından yaralanan doktor, acil serviste tedavi altına alındı. Olayın ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan bu üzücü olay, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakalarına bir yenisini eklerken, sağlık sektöründe güvenli çalışma ortamının önemini bir kez daha gündeme getirdi.