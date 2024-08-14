Niğde’de inşaattan düşen genç hayatını kaybetti

Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Derbent Mezarlığı yanında yapımı devam eden çok katlı bir apartmanda alçı ve dekorasyon işi yaptığı belirtilen 16 yaşındaki Osman Bostan henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 9 katından düşerek can verdi.

Olayı gören çevredekiler ve inşaat çalışanları 112 ihbar hattını arayarak durumu yetkililere bildirdiler. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde cansız yatan Osman Bostan'ı kontrol eden sağlık ekipleri onun öldüğünü tespit ettiler. Olayın meydana geldiği inşaat alanında polis tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayı duyan Osman Bostan'ın yakınları acı haberi alır almaz inşaat alanına geldiler ve sinir krizleri geçirdiler.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri olay ile ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları tamamlamalarının ardından 16 yaşındaki Osman Bostan 'ın cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.