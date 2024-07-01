Niğde’de kahreden olay: Gölette cesedi bulundu!

Olay, dün merkez ilçeye bağlı Gümüşler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Elmas, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra Elmas, suda kayboldu. Elmas'ın arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Elmas'ın bulunması için gölette arama çalışması başlattı. Akşam geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Elmas'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Elmas'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü...